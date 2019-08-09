А от на на південно-східному узбережжі Австралії вирує потужний шторм. Одна жінка загинула на її автівку впало дерево. У Ньюкаслі вітер зірвав дах із будинку для літніх людей.

А в Мельбурні хвилі розбили частину морського причалу. Вісім тисяч осель - знеструмлені. Через негоду в країні скасували кілька десятків авіарейсів.

"Вітер був такий, що здавалося над головою гуде літак. Подібного ніколи в житті не бачила".

"Ми помітили, що такі буревії стаються цієї пори приблизно кожні п'ять років. Пориви вітру сягали ста двадцяти кілометрів за годину на півдні штату Вікторія, трохи слабші зафіксували в затоці Порт Філіпп. До речі, нам пощастило, що нашу метеостанцію перенесли на суходіл із причалу Френкстон. Бо всі ми знаємо, що з ним трапилося", - говорить Кевін Паркін, метеоролог.