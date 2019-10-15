Британія полишить Євросоюз наприкінці жовтня. Таке заявила її Величність Єлизавета Друга у своїй тронній промові в парламенті. Яку реакцію вона викликала та чому королева заговорила на політичні теми у матералі Світлани Чернецької.

Це одна з найкрасивіших традицій Великої Британії. Її Величність їде відкривати нову сесію парламенту. Таке дійство проводиться понад 500 років. Позолочена карета з королевою, її старшим сином та невісткою - залишає Букінгемський палац. Безпосередньо в парламенті Єлизавета одягає розкішну мантію та головну державну корону з одним із найбільших діамантів у світі.

Її Величність сідає на трон у Палаті Лордів, адже до Палати громад для неї вхід заборонений. Тож королеві доводиться чекати, коли депутатів запросять до зали. Незалежність нижньої палати символізує і ця традиція - двері зачиняються просто перед носом герольдмейстера.

Коли до лордів приєднуються члени палати громад - Єлизавета Друга зачитує тронну промову. Це, насправді, плани уряду на наступний рік. І не дивно, що відкриває виступ - саме брекзит.

"Мої Лорди та члени Палати Громад! Пріоритетом мого уряду завжди було забезпечення виходу Великої Британії з Європейського Союзу 31 жовтня. Мій уряд має намір працювати над новим партнерством з Європейським Союзом, яке базуватиметься на вільній торгівлі та дружній співпраці", - говорить Єлизавета ІІ, королева Великої Британії.

Утім, жодного слова в цій промові сама королева не писала. Текст цілком і повністю готується міністрами. Тож зрозуміло, що уряд Бориса Джонсона робить акцент саме на брекзиті. І наполягає, що вихід відбудеться наприкінці місяця, незважаючи ні на що. Навіть на новий закон, який змушує прем'єра просити про відтермінування.

"Ніколи не було такого безладу - уряд із більшістю мінус 45 депутатів і зі стовідсотковим реєстром поразок у парламенті, уряд, який представляє план дій, знаючи, що не зможе його виконати. Можливо, за кілька тижнів ми будемо слухати тронну промову нового уряду - лейбористів", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.

Зазвичай тронні промови відбуваються щороку. Втім, через перипетії "брекзиту" минула сесія парламенту затягнулася довше ніж на два роки. Тепер до кінця тижня депутати обговорюватимуть програму уряду, представлену королевою. І врешті-решт, можуть вирішити відхилити її. А це може призвести до відставки прем'єр-міністра.