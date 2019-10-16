Ольгу Бузову вылепили из пластилина (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова шокировала фанатов необычным фото. В Instagram звезда опубликовала снимок со статуей из пластилина, которая похожа на саму артистку.
"А вообще, кого еще лепить, если не меня? Дальше, может, и из мрамора или гранита памятник не за горами. Сев, признайся, ты же все ради встречи со мной сделал, да?", - написала Бузова.
"Очень забавно", "Прикольно получилось", "Как две капли", - написали фанаты под фото.
Ранее сообщалось, что Волочкова в свадебном платье ошарашила фанатов.
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