Змінення форми: науковці виявили рідкісний вид восьминога [ Редактировать ]
Рідкісного глибоководного восьминога, що здатен змінювати форму, виявили науковці в Тихому океані на глибині чотирьохсот метрів.
Червоно-бурий молюск набував чудернацьких форм - спочатку нагадував плід болгарського перцю, потім дорожній знак, згодом трубу з крильцями, а час від часу набував класичної форми восьминога.
За словами експертів, на відео може бути молодий представник виду Циратаума Магна. Уперше його описали 1885 року, але досі майже не вивчили, адже мешкає молюск на великій глибині.
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