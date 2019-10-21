Поліція Чернівців перекрила канал постачання наркотиків [ Редактировать ]
У Чернівцях поліція перекрила міжрегіональний канал постачання наркотиків. Правоохоронці затримали підозрюваного. На руках у нього було понад 35 тисяч доз різних заборонених речовин.
За цінами "чорного ринку", вартість вилученого 7 мільйонів гривень. Організатором наркобізнесу виявився 26-річний чоловік, родом із Запоріжжя.
Його затримали, коли готувався відправити чергову партію товару. Підозрюваному загрожує до 10 років заґратування.
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