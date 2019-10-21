Підозрюваному загрожує до 10 років заґратування

У Чернівцях поліція перекрила міжрегіональний канал постачання наркотиків. Правоохоронці затримали підозрюваного. На руках у нього було понад 35 тисяч доз різних заборонених речовин.

За цінами "чорного ринку", вартість вилученого 7 мільйонів гривень. Організатором наркобізнесу виявився 26-річний чоловік, родом із Запоріжжя.

Його затримали, коли готувався відправити чергову партію товару. Підозрюваному загрожує до 10 років заґратування.