"Мона Лиза" находится на грани катастрофы [ Редактировать ]
Произведение искусства итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза" треснула и находится в ужасном состоянии. Об этом сообщают "Известия".
"Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея.
Раньше сообщалось о том, что во Франции "Мона Лиза" покинет Лувр. А также в шкафу пенсионерки нашли мировой шедевр.
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