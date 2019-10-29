Президент Чилі скасував надзвичайний стан [ Редактировать ]
У чилійському Сантьяго не вщухають масові протести навіть попри те, що президент країни Себастьян Піньєра пішов на поступки мітингарям: звільнив вісьмох міністрів і скасував надзвичайний стан.
Напередодні протести переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів у районі палацу "Ла Монеда", офіційної резиденції президента.
Крім того, в місті почастішали випадки підпалів та мародерства. Протести в Чилі спалахнули 18 жовтня. Їх викликало підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та загальне невдоволення економічними і соціальними проблемами.
по теме
Масові протести: ООН закликає поважати право громадян на мирні зібрання
Обурені й небезпечні. Одразу в кількох країнах світу тривають криваві масові протести - чого вимагають люди?
Підвищення ціни на проїзд у транспорті сколихнуло суспільство Чилі
Війна за 4 центи. Як підвищення ціни на транспорт розпалило у Чилі величезне протистояння і чи вдасться владі загасити полум'я народного протесту
Прихильники єдності Іспанії вийшли на демонстрацію у Барселоні
За словами учасників акції, вони проти відокремлення автономії від королівства і втомилися від пропаганди сепаратизму
Протести в Іраку: кількість загиблих продовжує зростати
Демонстрації тривають уже понад місяць, проте з минулої п'ятниці вони різко радикалізувалися
Результати президентських виборів обурили жителів Болівії
Опозиція підозрює владу у махінаціях та закликає народ до мирних демонстрацій