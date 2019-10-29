У чилійському Сантьяго не вщухають масові протести навіть попри те, що президент країни Себастьян Піньєра пішов на поступки мітингарям: звільнив вісьмох міністрів і скасував надзвичайний стан.

Напередодні протести переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів у районі палацу "Ла Монеда", офіційної резиденції президента.

Крім того, в місті почастішали випадки підпалів та мародерства. Протести в Чилі спалахнули 18 жовтня. Їх викликало підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та загальне невдоволення економічними і соціальними проблемами.