Тим часом, в Одесі журналістам продемонстрували сьогодні нову водолазну школу, яка днями була створена на базі українських військово-морських сил. Раніше подібна система підготовки існувала тільки в Криму, після його анексії була втрачена, і ось тепер - відновлюється. Як саме, розкажуть мої колеги.

Це перший набір слухачів новоствореної водолазної школи військово-морських сил України. Серед них військовослужбовці та представники правоохоронних органів. Спочатку чотири тижні теоретичних занять, занурювання у звичайному басейні, а потім - практика на відкритій воді. Станцію підготовки організували у Практичної гавані в Одесі.

"За основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританії. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції - воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам краї НАТО", - говорить Олексій Нестеров, начальник пошуково-рятувальної служби військово-морських сил України.

Курсанти відпрацьовують дії, які в подальшому зможуть використовувати у пошуково-рятувальних операціях, при знищенні вибухонебезпечних предметів, обстеженні причалів чи ремонті пошкоджень корабля. Але головна вправа наразі - маневри під водою. При цьому, деякі комплекти водолазного спорядження мають спеціальне взуття - вагою вісім кілограмів.

"Водолаз, який на важких ботах виконує завдання з монтування трубопроводу: під водою у них знаходяться тренажери. Водолази ж, які на ластах - відпрацьовують переміщення під водою за допомогою сигналів", - говорить Олег Горобець, командир спусків водолазної школи військово-морських сил України.

Сигналами обмінюються за допомогою спеціального канату. На березі його тримає страхувальний водолаз, поки його напарник під водою отримає завдання: рухатися вперед, вбік чи назад.

"Він мені дав знак, що він на ґрунті, самопочуття в нього добре. Зараз чекаю, поки він найде об'єкт і дасть мені сигнал, щоб я йому подав інструмент", - говорить Олександр Тарасюк, слухач водолазної школи військово-морських сил України.

Курсанти кажуть: головне тут не лише фізична підготовка. Важливо перебороти страх та впоратися із панікою та стресом під водою.

"Товариш командир спуска, роботу виконав, самопочуття добре".

"Понимаете, под водой может случиться все. Нас учат потихоньку, подводят к тому, какие могут быть ситуации под водой, как с ними бороться", - говорить Вадим, слухач водолазної школи військово-морських сил України.

Загалом навчання триває два місяці. Протягом цього терміну курсанти мають відпрацювати шістсот п'ятдесят хвилин під водою. Наступного року новостворена водолазна школа отримає окремий навчально-тренувальний комплекс, який матиме повний спектр сучасного обладнання, тренажерів і басейнів. Його побудують тут, на військовому причалі.