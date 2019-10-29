На Луганщині розпочалося розведення військ у районі Золотого. Це підтвердили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Тим часом спецпредставник ОБСЄ у Мінську Мартін Сайдік повідомив, що незабаром готується великий обмін полоненими. Що зараз відбувається на Донбасі - дивіться в матеріалі.

Розведення військ у Золотому-4 для журналістів стало справжньою несподіванкою. Зранку на сторінці штабу операції об’єданних сил з’явилось бойове зведення. У повідомленні зазначали про порушення тиші та обстріли з великокаліберних кулеметів. Це б мало означати, розведення мають відкласти ще на тиждень. Втім вже опівдні про розведення сил заявив президент.

"Розведення відбувається на ділянці, де більше семи днів не було пострілів. Це в районі Катеринівки, я там був. Там усе спокійно, усе буде нормально і спокійно".

Таку ж інформацію озвучив і міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Зараз відбувається відведення в Золотому. Якщо ми в Золотому розведемо сьогодні завтра, післязавтра, скільки там днів потрібне, зможемо перейти до Петрівського, коли настане 7 день і Петрівське буде закрите, ну я сподіваюсь ну 7-10 днів. Якщо це відбудеться і не буде обстрілів, тоді відкриється весь шлях до нормандської зустрічі", - говорить Вадим Пристайко, міністр Закордонних справ.

Під вечір у штабі Операціі Об’єднаних сил зібрали брифінг, втім подробиць про хід розведення не надали. Тільки зазначили, вся інформація після завершення процедури. Головний акцент війскові поставили на тому, що у Золотому залишаються поліцейські, які мають забеспечити порядок і охорону населення.

"В 12 годині розпочався процес розведення з обох сторін, дзеркально. Як це відбувалося. в 12 годині з обох сторін були віпущені ракети білого кольору через 15 хвилин в 12-15 були випущені ракети зеленого кольору і в 12.20 почалося фактичне розведення сил і засобів з обох сторін дзеркально під контролем ОБСЄ", - говорить Володимир Кравченко, командувач Операціі Об'єднаних сил.

Розведення сил позитивно сприйняли у Мінську. На зустрічі Тристоронньої контактної групи зазначили, що події у Золотому відкривають шлях до зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні. У ТКГ очікують на початок розведення сил у Петрівському за умови дотримання семиденної тиші. Зазначила прес-секретар керівника української делегації Дарка Оліфер. Врегулювання політичного блоку Мінських угод можливе лише після повного вирішення безпекових питань, йдеться у заяві. На розведення сил у Петрівському чекають і в ОБСЄ. Втім, спецпредставник моніторингової групи Мартин Сайдик зазначив, хоча кількість обстрілів зменшилась, ситуація на лінії розмежування залишається складною.