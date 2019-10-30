На хабарі у 50 тисяч доларів "погорів" головний спеціаліст Національного банку України. Гроші він зажадав від директора приватного підприємства.

Натомість обіцяв посприяти в одержанні безстрокової генеральної ліцензії на обмін валюти. Службовця банку затримали "на гарячому" - йому саме передавали 40 тисяч доларів поблизу будівлі НБУ. Тепер йому світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.