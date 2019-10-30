Курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $233.41. За неделю курс вырос на $1630.12. За месяц курс биткоина поднялся на $861.

Теперь за монету предлагают $9107.82.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $181.78;

$181.78; Litecoin $57.51;

$57.51; Bitcoin Cash $286.24;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.