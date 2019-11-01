Рекордну кількість - майже пів тисячі вантажівок реєструють на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді. Всі вони стоять у черзі вже понад тиждень. Чи довго ще чекатимуть, щоб перетнути кордон? Наші кореспонденти шукали відповідей.

Із Тернополя Ярослав Ящук приїхав в Ужгород, щоб перетнути кордон, ще 23 жовтня. І 30 - планував бути у Берліні. Там влаштовують виставку виробів із дерева.

"Субота-неділя мала бути виставка. Ми через ці черги не встигаємо. Дві машини стоять, от і все, а стоїмо ми вже тут 7 днів", - обурений Ярослав Ящук, водій із Тернополя.

По тижню у черзі й інші вантажівки. Водії живуть у своїх автівках.

"Нижняя спалка, вот у меня тут холодильник, столик небольшой, разносы, продукты, вода. Вот самое необходимое - это газовая печь. Сейчас заварим кофе, могу угостить", - говорить Олександр Івлієв, водій з Києва

Черга до митного пункту пропуску "Ужгород - Вишнєнємецьке" - більш як 8 кілометрів.

А все тому, що сюди прибули вантажівки, які прямують до Польщі. Бо 160 тисяч квот, наданих Україні на в'їзд до цієї країни на 2019 рік, вичерпано. Однак у Закарпатському відділі Укртрансбезпеки кажуть - Україні вдалося отримати додаткові дозволи.

"25 жовтня відбулася зустріч Польсько-української змішаної комісії. Додатково польською стороною видасться 5 тисяч дозволів і 10 тисяч дозволів із квоти 2020 року буде передано на 2019 рік", - повідомив Сергій Кейс, заступник керівника управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області.

Наразі ж прикордонники фіксують рекордну кількість вантажних машин і працюють у посиленому режимі.

"По приблизних підрахунках, це десь до 500 вантажівок. Протягом останніх років таку цифру ми ще не фіксували. Ми намагаємося прискорити швидкість оформлення транспортних засобів і збільшити кількість прикордонних нарядів", - зазначила Ольга Ткачук, речник Чопського прикордонного загону.

То ж тим, хто нині чекає у заторі, - доведеться запастися терпінням.

"Нету ни туалетов, ничего нету, куда хочешь - в лес беги, ни света ночью. Мы уже за 7 дней привыкли. Просто, какое отношение к нам, к нашей профессии водителя", - скаржиться Борис, водій з Києва.

Домовитися ж про збільшення квоти на 2020 рік українським чиновникам наразі не вдалося.