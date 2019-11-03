Праві екстремісти знову погрожують німецьким політикам. Цього разу листа отримав депутат Бундестагу і один із лідерів партії "Зелені" Джем Оздемір. Поліція вже надала політику охорону. Більше розкаже Тетяна Логунова.

Листа з погрозами політику надіслали електронною поштою. До того ж, надійшов він на офіційну робочу скриньку депутата. Автори послання - представники одного з ультраправих угруповань - погрожують Джему Оздеміру вбивством. Пишуть, що вже планують напад. Утім, іще не вирішили, де саме вбити політика: під час його виступу на відкритому заході чи просто підстерегти біля будинку. Депутат уже передав листа правоохоронцям, розпочато розслідування.

Тим часом, поліція посилила охорону Джема Оздеміра. Посилила, тому що політика охороняли й раніше. Погрози на свою адресу депутат уже отримував. Щоправда, не від правих екстремістів. А від симпатиків президента Туреччини, яким не подобалася різка критика Оздеміра на адресу Реджепа Ердогана.

Джем Оздемір не перший німецький політик, якому погрожують праві екстремісти. Минулого тижня подібного листа отримав лідер християнських демократів Тюрингії Майк Морінг. Від нього ультраправі вимагали припинити передвиборчу кампанію й відмовитися від боротьби за посаду прем'єра землі.

"Для мене важливо протистояти тим, хто хоче нас залякати. Тим, хто поширює страх і ненависть. Тому я вирішив розказати про отримані погрози публічно. Щоб показати, що ми сильніші", - говорить Майк Морінг, лідер ХДС у Тюрингії.

Зупинити поширення ненависті обіцяє й уряд Німеччини. Йдеться, передусім, про інтернет. Політики хочуть зобов'язати соціальні мережі не тільки негайно видаляти дописи, у яких містяться, наприклад, заклики до вбивста чи спроби розпалити міжнаціональну ворожнечу. А й передавати у правоохоронні органи айпі-адреси користувачів, які їх опублікували.

"Усі мають чітко зрозуміти, що інтернет - не територія, де дозволено все й не діє закон. У свободи слова в цифровому світі теж є межі, і вони там, де починається порушення закону. Ми не хочемо, аби складалося враження, що в інтернеті дозволено погрожувати, цькувати, поширювати ненависть. Ні, цього не можна робити. Правила такі самі, як і в аналоговому світі", - говорить Крістіне Ламбрехт, міністр юстиції Німеччини.

Погрози на адресу політиків від ультраправих німці сприймають дуже серйозно. Бо екстремісти вже не раз переходили від слів до діла. Кілька років тому просто в центрі міста чоловік із ножем напав на мера Кельна Генріетту Рекер. Через те, що чиновниця підтримувала надання притулку біженцям. А влітку цього року на терасі власного будинку був застрелений впливовий регіональний політик Вальтер Любке. У його вбивстві зізнався правий екстреміст, якому не подобалася позиція Любке щодо мігрантів. Незадовго до нападів обидва політики теж отримували погрози.