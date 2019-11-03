Тим часом до "брекзиту" готуються у Нідерландах. У разі виходи Британії з ЄС в країні з'явиться чимало вакансій ветеринарних інспекторів.

Навіщо потрібні додаткові фахівці та чому їх шукають за кордоном? - про це далі в сюжеті.

"Брекзит" відкладено до кінця січня, втім, у Нідерландах налаштовані на найгірший сценарій. Тобто на вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди. В агенції, що відповідає за безпеку харчових продуктів та споживчих товарів, посилено готують нових ветеринарних інспекторів. Навчають голандській мові, тому що всі вони - іноземці.

"У нас уже кілька десятиліть проблема з ветеринарами. Їх не вистачає. І знайти одразу сто спеціалістів - доволі складно. Ми розуміли, що в Нідерландах стільки не знайдемо", - говорить Пітер Вербаас, координатор нідерландської агенції з безпеки харчових продуктів.

Сто додаткових ветеринарів країні знадобляться в разі неконтрольованого виходу Великої Британії з ЄС. Адже тоді весь імпорт із Британії, включаючи тварин, будуть ретельно оглядати на кордоні. Як товари з "третьої країни". Фахівців, здатних це робити, шукали по всій Європі.

"Ми розробили план і реалізували його - залучили фахівців із усієї Європи. І тепер вчимо їх голандській мові. Знання мають бути на високому рівні", - говорить Пітер Вербаас, координатор нідерландської агенції з безпеки харочових продуктів.

Адам Фафара до Нідерландів приїхав із Польші. Мову вчить тільки місяць, але вже помічає прогрес.

"Не все, але дещо ми вже розуміємо. Можемо переглядати телепередачі, читати газети, спілкуватися в побуті. Наприклад, скупитися в магазині й замовити їжу в ресторані. Я задоволений прогресом", - говорить Адам Фафара, ветеринарний лікар.

Дається мова й італійці Сюзанні Блаттнер.

"Півроку тому, після закінчення навчання, я шукала роботу за кордоном, тому що хотіла переїхати до іншої країни й покращити свою англійську. І знайшла можливість говорити англійською й вивчати ще й голандську. Ніколи в житті не думала, що буду вчити голандську", - говорить Сюзанна Блаттнер, ветеринарна лікарка.

Після закінчення курсів усі учні складуть іспит на знання мови і пройдуть практичну перепідготовку. Після чого зможуть працювати в портах чи аеропортах країни. Їх забезпечать робочими місцями, навіть якщо "брекзит" відбудеться м'яко, з угодою.