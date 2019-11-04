Таємне стає явним. Чому конгресмени зважилися оприлюднити закриті свідчення у справі про імпічмент? Що сам Трамп думає про шанси через рік знову стати президентом? І що нового сказав загадковий скаржник? Дмитро Анопченко про найголовніше, що відбувається в американській політиці.

Більше жодних таємниць. Свідчення у справі про імпічмент Трампа, які свідки давали за зачиненими дверима, конгресмени-демократи вирішили... опублікувати.

"Стенограми почнуть публікувати вже цього тижня - і вони багато розкажуть американському народові про переконливу кількість доказів, які є підставою для імпічменту", - говорить Джекі Спієр, конгресвумен від Каліфорнії.

За словами політика, а вона входить до спецкомітету з розвідки Палати представників - ключової структури, залученої до підготовки імпічменту, подальші слухання будуть відкритими і почнуться протягом найближчих 2-3 тижнів.

Багато хто здивувався - мовляв, звідки така відкритість, адже свідки були настільки відвертими багато в чому завдяки тому, що давали свідчення за зачиненими дверима без преси і камер. Але виявилося, це вимушена реакція на дії самого Трампа, який для захисту зажадав від конгресменів-республіканців, які беруть участь в слуханнях, опублікувати власну версію того, що вони почули від дипломатів і чиновників в закритому режимі під час допитів.

При цьому президент, вийшовши до преси, вимагає розкрити ім'я загадкового скаржника, який повідомив про його розмову із Зеленським. І звинуватив ключові ЗМІ країни - мовляв, вони давно знають це ім'я, але розголошувати не поспішають, адже інакше всі звинувачення розсиплються.

"Ім'я скаржника має бути розкрите, тому що він надав неправдиві відомості".

При цьому Трамп заявляє - вже зараз абсолютно впевнений, що імпічмент не позначиться на результатах виборів і він залишиться на другий термін.

"Подивіться на свіжі опитування, отримані вранці - люди й чути не хочуть про імпічмент. Це цілковите шахрайство! Ненсі Пелосі взагалі несповна розуму. Чесно кажучи, їй уже давно час додому, у Сан-Франциско, де її виборчий округ перетворюється на пекло. Єдині, хто хоче говорити про імпічмент - це саме вони, демократи, і брехливі ЗМІ, які на них працюють".

І з огляду на, що прямих доказів справді мало, в гру знову повертається загадковий автор скарги на президента, ім'я якого приховують.

Через свого адвоката він надіслав листа до Конгресу, у ньому звернувся до прихильників Трампа, республіканців. І повідомив згоден відповісти на всі їхні запитання під присягою і знає про відповідальність за неправдиві свідчення. Але зробити це готовий лише... письмово, тобто не з'являючись ніде публічно.