Британський парламент обирає нового спікера. Вперше за 10 років. Легендарний Джон Берков пішов з посади минулого тижня. Хто замінить одного із найпопулярніших політиків країни - розповість Світлана Чернецька.

Це відоме зелене крісло залишилося порожнім. Його колишній власник пішов з посади після десяти років роботи. Утім, боротьба за можливість сидіти на цьому підвищенні - вже розпочалася. Свої кандидатури висунули семеро депутатів. Наразі найбільші шанси має лейборист Ліндсей Гойл. Тим паче, що йому до цього крісла не звикати. Він був заступником спікера і не раз заміняв його в цій залі.

"О ні-ні, я не встрягатиму в цю суперечку. У мене й так роботи вдосталь", - говорить Ліндсей Гойл, заступник спікера парламенту Великої Британії.

Також серед найпопулярніших кандидатів так звана "мати парламенту". Це депутатка, яка засідає в цій залі найдовше. За час роботи Гаррієт Гарман у цій залі змінилося п'ять спікерів. Останні 20 років парламент очолювали чоловіки. Тож депутатка хоче зламати цю традицію.

"Ми повинні переоцінити наш підхід до захисту демократії та до політичної культури. Ми знаємо, що не маємо права називати одне одного "негідниками", "безпритульними дітьми" чи іншими неприйнятними словами. Потрібно оновити правила цього парламенту, щоб ми могли нормально працювати", - говорить Гаррієт Гарман, депутат парламенту Великої Британії (партія лейбористів).

Посада спікера є однією з найвпливовіших у парламенті. На перший погляд здається, що вся суть роботи це підтримувати порядок і надавати слово депутатам. Але насправді, саме спікер формулює порядок денний та обирає, які законопроекти та поправки до них потраплять на розгляд. Окрім того, він відповідає за роботу всього парламенту. Приміром, колишній спікер вирішив перетворити один з барів у будівлі на садочок для дітей співробітників. Джон Берков узагалі став одним з найвідоміших політиків країни. І не лише через свої гучні заклики до порядку.

А й через красномовство та сміливе втручання в політичний процес. Зокрема, Джон Берков не боявся заперечувати уряду та підтримував ініціативи депутатів.

"Новий спікер доволі швидко опиниться в центрі уваги. Насамперед стежитимуть за його підходом до процедури ухвалення рішень. Особливо у світлі "брекзиту" та уряду без більшості. Подивимося, як заявить про себе новий спікер, адже стиль Джона Беркова був доволі безпрецедентним та неочікуваним", - говорить Еліс Ліллі, старший дослідник Інституту уряду Великої Британії.

Вибори спікера - процедура таємна. Після коротких промов кандидатів - перше голосування. Якщо жоден не набирає п'ятдесяти відсотків, голосування повторюється. З перегонів щоразу вибуває кандидат із найменшою кількістю голосів. А результат стане відомий вже до кінця дня.