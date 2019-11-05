На Закарпатті в розпалі сезон збирання кедрових горіхів. Кедри - рідкісні дерева в Україні, ростуть від двохсот до трьохсот років у високогір'ї Карпат на висоті майже півтори тисячі метрів. Наші журналісти побували на заготівлі.

Центнер кедрових шишок зібрали цьогоріч лісівники Закарпаття. Урожай спочатку поміщають в окреме приміщення, де шишки висихають і розкриваються. Згодом із них у спеціальному барабані вилущують горішки.

"Сюда ми їх засипаємо, закриваємо і насіння відси, о крильчатка летить насіння сюда у цю посудену", - розповідає Юрій Золотар, майстер лісового розсадника Бустурянського лісництва.

Потім насіння додатково очищують. Збирати шишки лісівники почали ще наприкінці серпня. За ці горіхи точиться справжня боротьба з місцевими мешканцями.

"Собираємо, стараємося собрати чим май скоро, бо його дуже птахи кедровка сразу нападають, з’їдають, його треба своєчасно собрати", - говорить Юрій Золотар, майстер лісового розсадника Бустурянського лісництва.

Із центнера шишок лісівникам вдається отримати 20 кілограмів горішків.

Щоб зібрати врожай кедрових горіхів, лісівники чекали два роки. Кедр - примхливе дерево, росте лише на високогір'ї, в самому серці Карпат. І хоча горіх дуже цінний і дорого коштує на ринку, його лісівники готують не для продажу.

"У лютому місяці ми беремо перепалюємо пісок, який заготовляємо осінню потом, ящики деревяні збиваємо страфітикуємо його на 90-120 днів у пудвалах, де ми його зберігшаємо до травня місяця, у травні ми його висіваємо", - говорить Іван Меклеш, лісівник Плайського лісництва.

У такий спосіб лісівники намагаються збільшити популяцію кедрів в Україні. Навесні насіння висіють у розсаднику і наступні 5 років доглядатимуть саджанці, які згодом висадять у Карпатах. Перший врожай із цих молодих кедрів зберуть аж через 30 років.