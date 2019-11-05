Зеленский наградил 46 военных [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 46 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский вручил звезды Героя Украины ликвидаторам аварии на ЧАЭС орденом Богдана Хмельницкого II степени посмертно майора Валерия Бондаренко.
Также глава государства постановил наградить посмертно орденом За мужество II степени солдата Геннадия Вегера и сержанта Андрея Горбаня.
Зеленский присвоил ордена За мужество III степени 20 военнослужащим, 17 из которых - посмертно. Он также постановил наградить трех военнослужащих медалью За воинскую службу Украине и еще 20 - медалью Защитнику Отечества.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о судебной реформе. А также Зеленский представил губернатора Тернопольской области.
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