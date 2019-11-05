Во вторник, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 46 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский вручил звезды Героя Украины ликвидаторам аварии на ЧАЭС орденом Богдана Хмельницкого II степени посмертно майора Валерия Бондаренко.

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Также глава государства постановил наградить посмертно орденом За мужество II степени солдата Геннадия Вегера и сержанта Андрея Горбаня.

Зеленский присвоил ордена За мужество III степени 20 военнослужащим, 17 из которых - посмертно. Он также постановил наградить трех военнослужащих медалью За воинскую службу Украине и еще 20 - медалью Защитнику Отечества.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о судебной реформе. А также Зеленский представил губернатора Тернопольской области.