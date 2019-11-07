Поліція Львова зупинили бійку футбольних фанатів [ Редактировать ]
У Львові правоохоронці зупинили бійку сотні футбольних фанатів. Під час штовханини травмовані двоє копів. Сутичка спалахнула між футбольними вболівальниками з України та Франції.
У відділ поліції доставлено 12 учасників бійки - з них четверо львів'ян, інші - іноземці. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи хуліганів - повідомили правоохоронці.
Нагадаю сьогодні у Львові пройде матч Ліги Європи між нашою "Олександрією" та французьким "Сант-Етьєном".
по теме
Налякані коні, травмовані люди: у Львові розшукують іноземців з петардами
Від гучних пострілів тварини зірвалися з місця. Постраждали кучер карети та 15-річна туристка з області, що сиділа на лавці
Без отоплення: жителі Лвівщини потерпають від холоду
Десятки тисяч людей на Львівщині - без опалення. У Новому Роздолі і досі не запустили єдину ТЕЦ. Адже працівникам заборгували чималі суми грошей
Десятки тисяч людей на Львівщині лишились без опалення
У Новому Роздолі і досі не запустили єдину ТЕЦ. Адже працівникам заборгували чималі суми грошей
Голевая феерия и удаление: "Динамо" в меньшинстве прошлось катком по "Львову"
Киевляне покуражились над соперником перед важнейшей гостевой игрой с "Копенгагеном"
Жителі Львівщини залишаються без опалення
Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі двох міст на Львівщині - Новояворівська та Нового Роздолу - загалом майже 60 тисяч людей