У Львові пройде матч Ліги Європи між "Олександрією" та французьким "Сант-Етьєном".

У Львові правоохоронці зупинили бійку сотні футбольних фанатів. Під час штовханини травмовані двоє копів. Сутичка спалахнула між футбольними вболівальниками з України та Франції.

У відділ поліції доставлено 12 учасників бійки - з них четверо львів'ян, інші - іноземці. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи хуліганів - повідомили правоохоронці.

Нагадаю сьогодні у Львові пройде матч Ліги Європи між нашою "Олександрією" та французьким "Сант-Етьєном".