СБУ затримала зловмисників, які продавали в Росію комплектувальні для військових літаків. Шестеро контрабандистів хотіли провезти їх через аеропорт "Бориспіль".

На складах та за місцем проживання ділків правоохоронці провели обшуки - вилучили агрегати, підготовлені для вивезення. Під час трусу один з підозрюваних намагався застосувати зброю.

Проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження.