Складний компроміс. Німецькі політики домовилися про запровадження базової пенсії. Її почнуть виплачувати з 2021 року людям, які пропрацювали все життя на низькооплачуваній роботі й тепер живуть на мінімальну пенсію. Скільки отримуватимуть німецькі пенсіонери - розкаже Тетяна Логунова.

Домовитися про запровадження базової пенсії лідери німецької коаліції не могли півроку. Дискусії були настільки гарячими, що під загрозою опинилося навіть саме існування панівного союзу. І ось, компроміс знайдено. Щоб прозвітувати про прорив у переговорах до журналістів вийшли усі лідери правлячих партій.

"Після тривалих переговорів ми нарешті змогли розв’язати вузол, якій заважав роботі коаліції і вирішили складне питання. На мою думку, ми знайшли хороший компроміс", - говорить Аннегрет Крамп-Карренбауер, лідер ХДС.

"Я дякую усім. Німеччина отримає базову пенсію і це віха у соціальній політиці нашої держави", - говорить Малу Драйєр, тимчасовий лідер СДПН.

Компроміс виглядає так. Базову пенсію будуть отримувати люди, які пропрацювали 35 років і увесь цей час сплачували пенсійні внески. Але при цьому отримували мінімальну зарплату і не змогли заробити хорошу пенсію. Таким людям держава відтепер доплачуватиме. У кожному випадку суму вираховуватимуть індивідуально, залежно від стажу і пенсійних внесків. Ось один класичний приклад: перукарка, яка пропрацювала 40 років, зараз отримує 528 євро пенсії. Базова - буде на 400 євро вища. До трудового стажу зараховуватимуть декретні відпустки та догляд за важкохворими родичами.

"Ми довго працювали над тим, щоб чоловіки і жінки, які багато працювали, які виховували дітей, піклувалися про інших, отримувати достойну пенсію. Я дуже рада цьому компромісу, і хочу зазначити, що найбільше від нього виграють жінки", - говорить Малу Драйєр, тимчасовий лідер СДПН.

Статки пенсіонерів при цьому не перевірятимуть. А от прибутки - так. Тобто, літня людина, яка має у власності будинок і машину, зможе претендувати на отримання базової пенсії. Але якщо вона здає цей будинок в оренду і отримує додаткові гроші - вже ні.

Саму процедуру отримання базових пенсій уряд хоче максимально спростити і зробити автоматичною. Тобто, пенсіонерам не потрібно буде оббивати пороги міністерств чи пенсійних фондів, стояти в чергах і подавати заяви. Державні органи самі визначають людей, які мають право на доплати. І просто їх нарахують.

Скільки людей претендуватимуть на отримання базової пенсії вже теж підрахували. Йдеться про півтора мільйона німців.