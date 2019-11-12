Лісові пожежі у Австралії гасять "водним бомбардуванням" [ Редактировать ]
Усім покинути домівки. Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей. Понад півтори сотні будинків згоріли вщент.
Влада задіяла вертольоти, які скидають на землю так звані "водяні бомби". До тимчасових притулків перебралися тисячі людей.
У найбільш густозаселеному місті країни - Сіднеї - вівторок оголосили днем "катастрофічної пожежонебезпеки".
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