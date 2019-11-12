Усім покинути домівки. Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей. Понад півтори сотні будинків згоріли вщент. Влада задіяла вертольоти - ті скидають на землю так звані "водяні бомби". У тимчасові притулки перебралися тисячі людей. У найбільш густозаселеному місті країни - Сіднеї - вівторок оголосили днем "катастрофічної пожежної небезпеки".

"Халатність вбиває. Ми зараз ніяк не можемо дозволити людям бути безтурботними та робити вигляд, ніби нічого серйозного не відбувається. Ситуація катастрофічна, оголошено найвищий рівень небезпеки. І хоча наразі ми вже не фіксуємо нових осередків вогню, утім досі не можемо впоратися із тими, що вже існуюють", - говорить Шейн Фітсаймонс, комісар управління протипожежної безпеки.