Проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації ухвалили в ООН. Його ініціювали представники 38 країн. Резолюція вимагає, щоб Росія припинила політику змін демографічної ситуації в Криму шляхом переселення туди свого населення і примусового виселення.

Документ також засуджує масові затримання активістів, зокрема, представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність". В ООН засуджують призов мешканців півострова до російських збройних сил. Та переслідування тих хто від того ухиляється.

Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні.