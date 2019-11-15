ООН розглядає порушення прав людини в окупованому Криму [ Редактировать ]
Проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації ухвалили в ООН. Його ініціювали представники 38 країн. Резолюція вимагає, щоб Росія припинила політику змін демографічної ситуації в Криму шляхом переселення туди свого населення і примусового виселення.
Документ також засуджує масові затримання активістів, зокрема, представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність". В ООН засуджують призов мешканців півострова до російських збройних сил. Та переслідування тих хто від того ухиляється.
Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні.
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