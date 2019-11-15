Різдвяна пошта запрацювала в німецькому селі неподалік Берліна. Відкривати сезонне відділення прибув Санта Клаус.

Щороку сюди надходять сотні тисяч листів від дітей з усього світу. Санта пообіцяв особисто відповісти на кожне повідомлення, надіслане до середини грудня. Дотримати слова йому допоможе невеличка армія волонтерів.

"Велика радість - зустрічати наш жовтий поштовий фургон. Надзвичайно приємно читати дитячі листи, це просто дивовижно. Нас переповнює натхнення. Цікаво, що діти побажають цього року? Адже їхні прохання щоразу такі різні", - говорить Корнелія Мацке, помічниця Санта Клауса.