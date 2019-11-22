Біля Канарських островів з води врятували 79 мігрантів [ Редактировать ]
79 мігрантів витягли з води поблизу Канарських островів. Вони майже тиждень дрейфували у морі. У багатьох сонячні опіки та зневоднення. Шукачами притулку опікуються медики "Червоного хреста".
Канари досі залишаються одним із головних пунктів призначення для африканських біженців, хоча їхня загальна кількість значно зменшилася.
За даними МВС Іспанії, цьогоріч до країни нелегально дісталися лише 27 з половиною тисяч мігрантів - майже вдвічі менше, ніж торік.
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