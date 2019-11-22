Він у владі найдовше серед усіх у своїй країні та може стати першим, хто пересяде з прем'єрського крісла на тюремні нари. Голова уряду Ізраїлю - під загрозою засудження за корупцію. Що ж такого наробив Біньямін Нетаньяху? Давайте подивимось.

Отже, рішення ухвалене після тривалих консультацій і сумнівів юридичний радник уряду - головний адвокат держави - дозволив висунути прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу звинувачення.

"Я повідомив адвокатам прем'єр-міністра про моє рішення висунути йому три звинувачення. День, коли генеральний прокурор ухвалює рішення про звинувачення прем'єра в тяжких злочинах, є важким і сумним моментом для ізраїльської політичної системи", - говорить Авіхай Мандельбліт, юридичний радник уряду.

Звинувачення висунуть одразу у трьох справах, і всі вони - доволі тяжкі. За двома пунктами - у підриві суспільної довіри до державної влади. Третій пункт, найсерйозніший - це звинувачення в отриманні хабара. Тобто в корупції. Сім років тому за подібною справою його попередник - Ехуд Ольмерт - опинився за гратами.

Тепер головна інтрига - піде прем'єр зі своєї посади чи ні. Тут є цікава деталь - коли судили Ольмерта, тодішній голова парламентської опозиції Беньямін Нетаньягу говорив: людина, якій висунуті такі звинувачення, не може очолювати державу. Зараз прем'єр Нетаньягу говорить геть протилежне.

"Це - наш останній і рішучий бій". Приблизно так формулює своє ставлення до питання прем'єр. Усі справи Нетаньягу вважає політичним замовленням і закликає своїх прихильників боротися за демократію.

"Я не дозволю брехні перемогти. Я й надалі керуватиму країною, згідно із законом, - із відповідальністю, відданістю і турботою про безпеку і майбутнє всіх наших громадян", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

В Ізраїлі немає такого закону, який змусив би чинного прем'єра піти у відставку в разі висунення звинувачень. Тож процес його усунення від влади може затягнутися. Мінімум - до літа. Він має недоторканність, і поки вона є - передати справу до суду не вийде.

"Дальше еще интереснее - в случае, если его не лишат неприкосновенности, его противники подадут в суд, чтобы Верховный суд сказал, что невозможно не лишать его неприкосновенности. В случае, если его да, лишат неприкосновенности, уже сам Биби подаст в Верховный суд, с требованием это решение отменить", - говорить Олександр Гамбарян, адвокат.

Уся ця юридична криза збіглася з кризою політичною - в Ізраїлі майже рік немає уряду. Другі вибори - закінчилися нічим. І найближчим часом, найімовірніше, оголосять треті за рік.