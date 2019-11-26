Володимир Зеленський поговорив телефоном із очільником Кремля [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із очільником Кремля Путіним. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Під час розмови Зеленський, зокрема наголосив на важливості нещодавнього повернення Росією українських кораблів.
Водночас додав, що РФ має повернути все озброєння, обладнання та документацію, що перебували на захоплених суднах. Йшлося під час розмови і про питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС.
по теме
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры
Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей
Дмитро Разумков розповів про новий законопроект "Про особливий статус Донбасу"
Документ писатимуть спільно: Офіс президента, парламент та представники громадськості, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков
Встреча в "нормандском формате": Зеленский обсудил детали с Маасом
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проведение саммита "нормандской четверки"
Документ для "нормандской четверки" согласован: в России сделали заявление
Итоговый документ саммита "нормандской четверки" согласован с представителями всех участников
Володимир Зеленський оприлюднив умови обміну полоненими
Український президент зустрів прем'єр-міністра Чеської Республіки та провів з ним важливу зустріч