Болгарія хоче розмітити координаційний центр НАТО в Чорному морі [ Редактировать ]
Болгарія готова розмістити на своїй території координаційний центр НАТО в Чорному морі. Про це повідомив прем'єрміністр Бойко Борисов.
На його думку, морські навчання у регіоні мають відбуватися якомога частіше, адже вони чинять попереджувальний вплив на імовірних агресорів та убезпечують судноплавство.
Цю ініціативу обговорять на саміті лідерів країн НАТО, що відбудеться у Лондоні четвертого грудня. Серед питань, які мають вирішити учасники зустрічі, зокрема вироблення єдиного підходу Альянсу до дій Росії, а також розвиток Китаю і новітні технології.
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