НАБУ затримало високопосадовців Одеської митниці [ Редактировать ]
В Одесі затримано 10 людей у справі про незаконні оборудки на митниці, - про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
Серед затриманих - семеро митників, у тому числі - заступник голови Київської митниці Сергій Тупальський, який раніше виконував обов'язки начальника Одеської митниці.
Про обшуки у власному помешканні на своїй Facebook-сторінці зранку повідомив і сам Тупальський. Усім затриманим НАБУ інкримінує зловживання службовим становищем.
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