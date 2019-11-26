В Одесі затримано 10 людей у справі про незаконні оборудки на митниці, - про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Серед затриманих - семеро митників, у тому числі - заступник голови Київської митниці Сергій Тупальський, який раніше виконував обов'язки начальника Одеської митниці.

Про обшуки у власному помешканні на своїй Facebook-сторінці зранку повідомив і сам Тупальський. Усім затриманим НАБУ інкримінує зловживання службовим становищем.