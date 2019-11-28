На відміну від "ширпотребу", на класичне мистецтво ніяких знижок не буває. Навіть навпаки. Учетверо більше, ніж очікувалося, виручили на одному з паризьких аукціонів за рідкісний портрет Моцарта.

Кінцева ціна картини сягнула 4 мільйонів. На полотні зображено 13-річного австрійського композитора, який грає на клавесині. Картину написав італійський художник Джамбеттіно Сіньяролі 1770 року, після того, як відвідав концерт Моцарта. Ім'я нового власника рідкісного полотна - невідоме.