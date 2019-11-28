Ангела Меркель упала перед публикой (видно) [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, с канцлером Германии Ангелой Меркель произошел неприятный случай. На Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности она поднималась на сцену, споткнулась и упала. Об этом сообщает Daily Mail.
После инцидента Меркель пошутила, что не заметила ступеньки, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.
Во время выступления женщина обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат.
Ранее мы писали о том, что Зеленский созвонился с Меркель.
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