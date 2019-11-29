Італійська поліція викрила масштабну неонацистську організацію [ Редактировать ]
Масштабну неонацистську організацію викрила італійська поліція. Затримали два десятки людей, у 16 містах по всій країні. Вилучили зброю - автомати, арбалети, гранати. А також нацистську літературу.
Організація мала зв'язки з екстремістськими групами в інших країнах та з італійською мафією. Вистежувати членів угруповання почали ще два роки тому. Нині їм висунуть звинувачення у "підривній діяльності". Виправдання нацизму й створення партій з фашистською ідеологією в Італії вважають злочином.
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