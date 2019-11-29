У Словаччині загинули двоє українських альпіністів [ Редактировать ]
Двоє українських альпіністів загинули у Словаччині під час спуску з вершини гори у Татрах. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук київський альпіністський клуб. Згодом факт загибелі підтвердили і словацькі рятувальники. Відомо, що це жінка та чоловік-інструктор. Обставини трагедії поки що не уточнюють.
Пошукова операція у Високих Татрах розпочалась напередодні, вночі її призипунили через складні погодні умови. ТілА знайшли і доправили до підніжжя гори сьогодні вранці.
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