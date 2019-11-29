У Каліфорнії повінь змила десятки машин [ Редактировать ]
Рясні опади підтопили американський штат Каліфорнія. В Сан-Дієго раптова повінь залила набережну і змила припарковані вздовж машини. Минулося без постраждалих, а от збитки в автомобілістів - чималі.
Непереливки і мексиканській частині півострова. У штаті Нижня Каліфорнія потоп майже повністю паралізував автомобільний рух у містах.
Від понеділка через потужні зливи там зачинені школи, офіси та порти.
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