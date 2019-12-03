Сідней огорнуло густим смогом [ Редактировать ]
Австралійський Сідней оповив густий смог. За повідомленням екологів, показники забруднення повітря нині найгірші за останні п'ять років.
Мегаполіс накрив дим від лісових пожеж, що від середини жовтня вже знищили мільйон гектарів зелених насаджень на східному узбережжі країни.
Вогонь забрав життя шістьох людей і зруйнував понад півтисячі будинків.
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