Володимир Зеленський присвятить засідання РНБО "нормандській зустрічі" [ Редактировать ]
Володимир Зеленський проведе засідання РНБО, на якому обговорить підготовку до зустрічі у "нормандському форматі". Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А напередодні про майбутні перемови глава держави повідомив традиційно у відеозверненні. Тиждень роботи для плідної зустрічі "четвірки лідерів" президент анонсував зі спортзалу, а ролик виклав на своїй сторінці у "Фейсбуці".
Досягти миру та припинити вогонь Зеленський розраховує лише в дипломатичний спосіб. Нагадаю, саміт у Парижі відбудеться дев'ятого грудня, Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на сході.
"Тільки дипломатія, а якщо не буде дипломатії,то цього діалогу що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленского з Путіним. Ви знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно як біг в одній, вибачте, як порівння на цій біговій доріжці - ти щось робиш, калорії втрачаєш але ти на місці", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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