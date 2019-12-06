Володимир Зеленський подякував військовим за службу [ Редактировать ]
Верховний головнокомандувач сьогодні на Донеччині подякував військовим, які виконують бойові завдання на фронті. Президент вручив армійцям державні нагороди, бойовий прапор, присвоїв почесні найменування військовим частинам і військові звання. Володимир Зеленський наголосив, що міцна і боєздатна армія - це запорука свободи України.
"Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю українського Донбасу. Повірьте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку Саме тому за декілька днів перед дуже відповідальною зустріччу мені було дуже важливо особисто зустрітися з вами з воїнами які щоденно дивляться ворогу в очі і мужньо тримають оборону на сході нашої держави", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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