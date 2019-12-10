Позначка на термометрі зростатиме у північних штатах

Австралія готується до небувалої спеки нині там температура вище 40- градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків позначка на термометрі зростатиме у північних штатах.

Також очікують сильні вітри, що може загрожувати Зеленому континенту новими пожежами: наразі на території Австралії понад 100 займань.

У штаті Вікторія, заборонили розпалювати багаття, а всі рятувальники - у повній бойовій готовності. Нагадаю, пожежі в Австралії тривають уже понад два місяці, вони забрали життя шістьох людей.