Туреччина готова ввести війська в Лівію, щоб зупинити громадянську війну, яка триває в країні ще з 2011 року. Проце заявив Таїп Ердоган в ефірі турецького телеканалу.

За його словами, Анкара готова надати будь-яку допомогу уряду в Триполі, аби не допустити схожої ситуації із Сирією. Також Ердоган зазначив, що обговорить із Путіним можливі варіанти розв'язання конфлікту між сторонами, що воюють у Лівії.