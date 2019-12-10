Туреччина готова ввести війська у Лівію [ Редактировать ]
Туреччина готова ввести війська в Лівію, щоб зупинити громадянську війну, яка триває в країні ще з 2011 року. Проце заявив Таїп Ердоган в ефірі турецького телеканалу.
За його словами, Анкара готова надати будь-яку допомогу уряду в Триполі, аби не допустити схожої ситуації із Сирією. Також Ердоган зазначив, що обговорить із Путіним можливі варіанти розв'язання конфлікту між сторонами, що воюють у Лівії.
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