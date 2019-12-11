Австралійський Сідней знову оповив густий смог [ Редактировать ]
Австралійський Сідней знову оповив густий смог. Його причина - руйнівні лісові пожежі, що не вщухають в країні. Міська влада вже повідомила про критичний вміст дрібних часточок у повітрі мегаполісу.
Вони ускладнюють дихання, а ще через них спрацьовує протипожежна сигналізація у будівлях. А пляжі східного узбережжя вкриває чорний попіл та кіптява. Від середини жовтня полум'я знищило понад мільйон гектарів зелених насаджень. Вогонь забрав життя шістьох людей і зруйнував понад півтисячі будинків.
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