Полковник Збройних Cил Олександр Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових із російськими.

Каже, що припустився великої помилки і некоректно висловився щодо ветеранів і військовослужбовців, які виконують завдання у боротьбі з російською агресією.

Нагадаю, під час круглого столу в Києві військовик заявив, що "українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати - реінтегруються дуже швидко".

У Генштабі заявили, що висловлювання полковника є "оціночними і суб'єктивними" і не відображає позиції ЗСУ.