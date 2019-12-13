Полковник Ноздрачов перепросив за висловлювання про реінтеграцію [ Редактировать ]
Полковник Збройних Cил Олександр Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових із російськими.
Каже, що припустився великої помилки і некоректно висловився щодо ветеранів і військовослужбовців, які виконують завдання у боротьбі з російською агресією.
Нагадаю, під час круглого столу в Києві військовик заявив, що "українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати - реінтегруються дуже швидко".
У Генштабі заявили, що висловлювання полковника є "оціночними і суб'єктивними" і не відображає позиції ЗСУ.
по теме
До Миколаєва повернулися з передової бійці ЗСУ
Морпіхи та артилерія урочистою ходою пройшлися містом, місцеві зустрічали їх квітами та словами вдячності
Штаб ООС звинуватив бойовиків у порушенні домовленостей
Бронетехніку застосували поблизу Кримського на Луганщині. Одна вогнева атака відбулася вже сьогодні. Окупанти били з гранатометів поблизу Мар'їнки під Донецьком
На Донбасі за добу зафіксували п'ять обстрілів
Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу п'ять ворожих обстрілів
На Донбасі поранило двох українських військових
Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню - окупанти й надалі обстрілюють позиції українських військовиків
Біля Павлополя противник вів вогонь із мінометів
Поблизу Новомихайлівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Павлополя гатив із мінометів та великокаліберних кулеметів