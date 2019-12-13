Чиновники у Чорноморську вкрали державні гроші [ Редактировать ]
Посадовців Міністерства інфраструктури спіймали на привласненні державних грошей. Торік чиновники посприяли, щоб держава виділила 88 мільйонів гривень на реконструкцію причалу в Чорноморську.
Половину суми переказали кільком іноземним фіктивним структурам нібито на закупівлю будматеріалів. Втім, ремонтні роботи так і не розпочалися.
А гроші осіли на офшорних рахунках учасників оборудки. Під час обшуків правоохоронці вилучили матеріали, які підтверджують привласнення коштів.
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