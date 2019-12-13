Посадовців Міністерства інфраструктури спіймали на привласненні державних грошей. Торік чиновники посприяли, щоб держава виділила 88 мільйонів гривень на реконструкцію причалу в Чорноморську.

Половину суми переказали кільком іноземним фіктивним структурам нібито на закупівлю будматеріалів. Втім, ремонтні роботи так і не розпочалися.

А гроші осіли на офшорних рахунках учасників оборудки. Під час обшуків правоохоронці вилучили матеріали, які підтверджують привласнення коштів.