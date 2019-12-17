До узбережжя бразильського штату Сан-Паулу прибув Санта-Клаус. Та не на оленях, а осідлавши хвилю. Місцевий житель уже кілька років поспіль влаштовує різдвяну казку на пляжі. Як на це реагують люди - дивіться в нашому сюжеті.

Одягнув костюм Санта-Клауса, поправив сиву бороду і пішов підкорювати хвилі на одному з пляжів штату Сан-Паулу в Бразилії. Різдвяний заплив виконав місцевий інструктор із серфінгу, підприємець Карлос Баїя. Його ваблять не великі хвилі, звичні для регіону цієї пори, а можливість подарувати дітлахам святковий настрій.

"Це справді весело. Розумієте, люди ще вірять у Санта-Клауса, віра не зникла навіть серед дорослих. Діти граються зі мною, хапають за бороду, фотографуються. Дехто з дорослих спочатку скептично ставився до моєї витівки, але потім згадали, що свято таки має бути", - говорить Карлос Баїя, Санта-Клаус.

Різдвяні запливи Карлос виконує вже кілька років поспіль. Серфер каже: спочатку люди поглядали на нього як на дивака. Згодом його костюмована вистава припала малечі до душі, та й дорослі не стримують захвату. Особливо Санту на дошці тішить, коли після запливу до нього підходять захоплені глядачі. Хтось, щоб отримати пораду із серфінгу, а хтось, щоб зробити селфі з мокрим Сантою. Карлос зізнається, попри цікавий перформанс, такі запливи небезпечні для життя.

"Серфінг - моє покликання. Я дуже люблю цю справу, особливо бачити захоплені очі дітей. Утім, цей костюм занадто важкий. Це небезпечно запливати в океан в такій кількості одягу. Ти можеш просто не випірнути з-під хвилі", - говорить Карлос Баїя, Санта-Клаус.

Карлос через свої незвичні "вистави на хвилях" став місцевою зіркою. І свою пулярність використовує задля доброчинності. Частину зібраних коштів з продажу його фірмових дощок віддає на різдвяні подарунки для дітей із малозабезпечених сімей.