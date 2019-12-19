У штаті Австралії оголосили тиждень надзвичайного стану [ Редактировать ]
У австралійському штаті Новий Південний Уельс оголосили надзвичайний стан на сім днів. Тамтешня влада побоюється, що сильні вітри та небувала спека стануть причиною нових пожеж.
Наразі на території Австралії нарахували понад сотню осередків займання. За прогнозами синоптиків, сьогодні у найбільш населеному місті країни - Сіднеї - позначка на термометрі сягне 45 градусів.
Нагадаю, вогняне лихо в країні триває уже понад два місяці, пожежі забрали життя шістьох людей.
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