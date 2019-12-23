Французький винором покращує смак шампанського музикою [ Редактировать ]
Покращити смак шампанського музикою. Такий рецепт пропонує французький винороб. У його погребах - пляшки зі шляхетним напоєм визрівають під не менш шляхетну класику. До репертуару для найкращого ігристого увійшли твори Бетховена, Моцарта та Вівальді. Музика лунає цілодобово 8 років поспіль. За цей час господар та завзятий меломан визначив: гучні звуки та баси електрогітари шампанському шкодять. А от витончені та спокійні мелодії - навпаки.
"Музика здатна впливати на структуру білків та амінокислот, які містяться у дріжджах. А також стимулює та прискорює взаємодію всіх компонентів. У мене поки що немає точних доказів. Але я вважаю так: раз музика приносить користь мені, то й на шампанське вона діє сприятливо", - говорить Мішель Лоріо, виробник шампанського.
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