У Хорватії відбулися президентські вибори. За даними державної виборчої комісії, яка підрахувала вже 99 відсотків голосів, лідирує соціал-демократ, колишній прем'єр-міністр Хорватії, Зоран Миланович. За нього віддали свої голоси майже 30 відсотків виборців.

Найближчий конкурент Милановича - чинна президентка Хорватії Колінда Ґрабар-Кітарович. Вона здобула майже 27 відсотків. Оскільки жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів, другий тур президентських виборів у Хорватії відбудеться 5 січня наступного року.