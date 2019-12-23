Магазини Німеччини атакують натовпи покупців [ Редактировать ]
Довгі черги біля поштових відділень і натовпи покупців у торговельних центрах. У Німеччині передріздвяний хаос. Чому поштові служби та магазини не спроможні впоратися з напливом клієнтів? І що даруватимуть німці один одному на Різдво, дізнаємося від Тетяни Логунової.
Німці жартують: якщо біля поштових відділень - довжелезні черги, можна й не зазирати у календар. Різдво наближається! Напередодні свята Deutsche Post виводить на зміни тисячі додаткових співробітників. Щоб прийняти і видати мільйони посилок, пакетів і бандеролей з подарунками. Втім, з напливом клієнтів все одно не можуть впоратися.
"Хотів забрати пакет, але черга. Не маю часу у ній стояти. Прийду ще раз пізніше, або вже завтра зранку", - говорить Томас, житель Берліна.
Так спокійно і розважливо реагують не усі. Мешканка Берліна Ірмгард постояла в черзі, та свій подарунок друзям вирішила відправити вже після свят.
"Це завжди так, це жахливо і це нервує. І я не розумію, чому не можна якось вирішити цю проблему. Напередодні кожного Різдва - одне і те саме", - говорить Ірмгард, жителька Берліна.
У поштовій службі розводять руками. Мовляв, напередодні Різдва і так працюють і вдень, і вночі.
"Ми працюємо цілодобово. Починаємо о восьмій ранку і закінчуємо о сьомій ранку наступного дня. Година паузи і знову до праці. І вдень, і вночі", - говорить Ізольда Крекер-Годак, співробітниця поштової служби.
Тож на скарги клієнтів і критику у ЗМІ - поштовики дуже ображаються.
"Коли людина живе роботою, горить на роботі. А потім ще й вислуховує обурливі відгуки, це ображає і злить. Ми - не виняток. Але знаємо, що добре виконуємо свою роботу", - говорить Ізольда Крекер-Годак, співробітниця поштової служби.
Понад норму у передріздвяну пору працюють і співробітники універмагів та торговельних центрів. Аби усі змогли придбати подарунки, крамниці відчиняють навіть у неділю. Для Німеччини - це виняток.
"Уже маю подарунки для всіх. Сьогодні докупив останні, яких не вистачало під ялинкою".
Соціологи вже з'ясували у німців, що ж вони даруватимуть одне одному на Різдво. Серед найпопулярніших цьогорічних презентів книжки, солодощі та гаджети.
по теме
Німецький майстер вражає туристів годинниками із зозулями
Спадкоємець династії годинникарів Інгольф Гаас розповідає: виживати й добре продаватися його вінтажним виробам допомагають давні секрети майстрів і сучасна творча думка
Екс-шпигун та друг Путіна: журналісти викрили голову компанії "Північний потік"
Варінг з 1974 року збирав для Штазі інформацію про західнонімецькі компанії. Путін у той час перебував у Дрездені як агент КДБ
Католическое Рождество 25 декабря: все о празднике
Ежегодно 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество
Вулицями Києва пройшлися сотні людей у костюмах
Костюмований новорічний парад напередодні провели в столиці. Близько тисячі учасників пройшли вулицями Києва під звуки оркестру та із запальними танцями
У Німецькій провінції виготовляють унікальні годинники із зозулями
Німецьке містечко Трайберг наче магнітом притягує туристів. Три століття тамтешні майстри славляться неповторними годинниками із зозулями