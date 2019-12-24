У Нідерландах закрили останню в країні електростанцію, що працювала на вугіллі - через викиди в атмосферу. Станція виробляла електроенергію впродовж 25 років.

Але після недавнього судового позову захисників природи, в уряді вирішили зупинити підприємство. Власник станції - шведська компанія "Ваттенфол" отримає від уряду компенсацію у 52,5 мільйони євро.

А колишнім працівникам допоможуть з пошуком нової роботи.