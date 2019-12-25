Гаряча пора за полярним колом. У Лапландії різдвяний туристичний бум. Торік до Санти приїхала рекордна кількість гостЕй, нині чекають ще більше. Як розважаються туристи й чим заважають сусідам Йоулупуккі - зараз дізнаємося.

У лапландському Рованіемі все як на різдвяних листівках. Чепурні будиночки, кольорові вогники і справжній Санта Клаус. А на новорічні свята ще й юрми туристів. У помічників Санти, які всю цю казку створюють, саме кипить робота. Пропонують розваги на будь-який смак і навіть враховують національні особливості.

"Люди з різних країн і розважаються по-різному. Наприклад, французи полюбляють кататися на собачих упряжках і ходити на тривалі прогулянки зимовим лісом. Британці віддають перевагу снігоходам. А туристи з Азії передусім хочуть побачити Північне сяйво", - говорить Санна Каркайнен, директор парку розваг "Селище Санта Клауса".

Завдяки туристичному буму майже всі жителі Рованіемі - при ділі, рівень безробіття - найнижчий за останні 30 років. Утім, задоволені не всі. Чимало людей скаржиться на безлад, який залишають по собі гості. А самі корінні жителі Лапландії обурюються тим, що місцеві бізнесмени послуговуються стереотипами в рекламі туристичних принад. І представляють давній народ як шаманів і відьом. Екологи теж занепокоєні навалою мандрівників. Адже вони підвищують попит на авіаперельоти, а викиди літаків забруднюють атмосферу.

"Ми постійно нагадуємо туристам, що їм слід компенсувати ту шкоду, якої вони завдають довкіллю, дістаючись сюди літаком. І закликаємо не ігнорувати проблему кліматичних змін", - говорить Сату Лоїро, представниця регіональної ради Лапландії.

Тому й господарі в селищі Санти підлаштовуються під "зелену" моду.

"Щоб вирізнятися на тлі конкурентів, слід зважати на екологію. Дедалі більше туристів переймаються тим, щоб не шкодити природі", - говорить Валентин Бітс, організатор прогулянок на собачій упряжці.

А ось гостинність Санта Клауса не змінюється роками. У своєму будиночку він готовий прийняти скільки завгодно гостей. Хоча тут не минулося й без магії. Адже встигнути все Санті допомагає чарівний маятник, який сповільнює час.